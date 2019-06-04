Если бы актера Алексея Панина не было, его стоило бы выдумать. Он не дает скучать поклонникам, снимаясь все в более и более извращенных роликах. Кажется, то чего еще человек может дойти в своей похоти и мерзости. Но, оказывается, мастера жанра всегда готовы удивить чем-то новеньким.

Если бы актера Алексея Панина не было, его стоило бы выдумать. Он не дает скучать поклонникам, снимаясь все в более и более извращенных роликах. Кажется, то чего еще человек может дойти в своей похоти и мерзости. Но, оказывается, мастера жанра всегда готовы удивить чем-то новеньким.Алексей Панин живет по принципу "всем сестрам по серьгам" – в Сети можно найти ролики с разными видами секса, которые практикует актер. То вся страна обсуждает видео, где похожий на актера мужчина любит овчарку, то крупным планам показывается, как лауреат Госпремии России занимается сексом с мужчиной. Но очередной ролик затмил все былое.Пушкин в романе "Евгений Онегин" несколько раз восхищается красотой женских ног. Он пишет, в частности: "Ах! долго я забыть не мог две ножки… Ах, ножки, ножки! Где вы ныне? Где мнете вешние цветы?" Но если у поэта любовь к женским ногам была нежной, духовной, то у Панина она вполне плотская. И даже извращенная.На видео, которое по цензурным соображением невозможно показать здесь, снято, как любовница удовлетворяет артиста... ногой! Смотреть на актера фильмов "Жмурки", "Звезда" и "Солдаты" без омерзения невозможно.Напомним, напомним, что накануне появилось откровенное видео, на котором Алексей Панин занимается сексом с мужчиной. Сам он не раз заявлял о своей бисексуальности и хвастался контактами с мужчинами. Многие люди осуждают актера за однополые связи. Но, оказалось, порочность не знает границ.