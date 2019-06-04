Певица Елка поразила народ крайней худобой. Видео бекстейджа новой фотосессии некоторых поклонников напугало – артистку приняли за Мэрилина Мэнсона.

Певица Елка поразила народ крайней худобой. Видео бекстейджановой фотосессии некоторых поклонников напугало – артистку приняли за МэрилинаМэнсона.обычно предпочитала свободную одежду. Однако впоследнее время решила показать поклонникам свою стройную фигуру и длинныеноги. Некоторым фанатам фигура показалась уж чересчур стройной.36-летняя певица Елка приняла участие в съемке для журналаEsquire. Образ самой артистке понравился – а вот многие поклонники его неоценили. Хотя самые преданные, как обычно, сыпали комплиментами."Случилась волшебная фотосессия с @klepnev, работамикоторого я давно увлечена, но и подумать не могла, что у нас может быть хотькакая-нибудь точка соприкосновения. А тем более для такого издания... И вот.Представляете?) я нет. Спасибо, команда мечты", – написала под сериейкадров с бекстейджа фотосессии."Лиза, Вы – магическая", "На Линду похожа","Оч круто", – пишут фанаты. Однако критикам бросилась в глазачрезмерная худоба певицы Елки. "Елочка, что ж такая худенькая", "Оченьхудая", "Она меня пугает иногда", "Немного на раннегоMarilyn Manson похоже)))", "Мэнсон по-русски", – жалеют артисткуподписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Напомним, в одном из недавних интервью призналась, что пока не готова заводить детей. По ее мнению, воспитание наследников – очень большая ответственность. В то же время, артистка не считает себя приверженцем идеологии чайлдфри. Однако вопросы назойливых поклонников и журналистов о детях она называет бестактными и неуместными.