Известная певица Анна Седокова активно занимается благотворительностью. Недавно знаменитость решила отправиться с подарками в больницу к онкобольным детям. Добрый поступок исполнительницы раскритиковала певица Александра Зверева.

Известная певица Анна Седокова активно занимается благотворительностью. Недавно знаменитость решила отправиться с подарками в больницу к онкобольным детям. Добрый поступок исполнительницы раскритиковала певица Александра Зверева.В личном микроблоге Анна Седокова разместила фотографию, на которой запечатлена магазинная тележка со сладкими продуктами. "А мы с вкусняшками едем к детям в онкоцентр", – поделилась со своими подписчиками исполнительница.Звезде поспешила ответить артистка Александра Зверева. Она заявила, что продукты, содержащие сахар, могут негативно повлиять на здоровье людей, страдающих от рака. "Никогда, умоляю вас, не возите онкобольным деткам вот такую медленную смерть. Раковые клетки питаются рафинированным сахаром", – напомнила певица.После обрушившейся критики заблокировала коллегу в Instagram. Сама же Александра Зверева назвала реакцию исполнительницы странной и попросила пациентов отдать полученные сладости родным или друзьям.Бывшая солистка группы "ВИА Гра" пока никак не ответила певице, уточняет "". Поклонники надеются, что исполнительницы смогут забыть обиды и помирятся ради совместной помощи больным детям.