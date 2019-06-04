Ущерб, нанесенный правообладателю, составил около 700 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Коврова. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права) и ч. 1. ст. 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ).Противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Камешковскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий в апреле текущего года.По версии следствия, в период с октября 2016 по апрель 2019 года обвиняемый, руководитель одной из местных организаций, использовал нелицензионную версию программного обеспечения для трехмерного проектирования объектов машино- и приборостроительной конфигурации. Для нейтрализации средств защиты объекта авторского права фигурант применил вредоносные компьютерные программы, позволившие обойти механизм защиты программного продукта.Ущерб, нанесенный правообладателю незаконными действиями обвиняемого, составил около 700 000 рублей, что является крупным размером.Обвиняемый в содеянном сознался и в ходе следствия частично возместил причиненный ущерб.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.