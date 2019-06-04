Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июня 2019 года.

Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июня 2019 года.Благотворительная организация "Русфонд" рассказала, куда потратит без малого восемь миллионов, которые удалось получить в счет долга певицы. Деньги от продажи дома Жанны Фриске пойдут на оплату лечения четверых детей.Анна Кипорук их Архангельской области, Рафаэль Петросян из Краснодарского края, Матвей Теребрюхов из Красноярского края и Лилиана Смирнова из Петрозаводска нуждаются в дорогостоящей терапии. У детей, возраст которых от двух до 17 лет, общая беда – злокачественная опухоль головного мозга.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июня 2019 года, читайте в и специальных .