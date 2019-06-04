Российский продюсер Иосиф Пригожин поздравил с днем рождения жену медиамагната Сергея Кожевникова Екатерину. Возлюбленный Валерии признался, что ему удалось припасть к груди именинницы.

Российский продюсер Иосиф Пригожин поздравил с днем рождения жену медиамагната Сергея Кожевникова Екатерину. Возлюбленный Валерии признался, что ему удалось припасть к груди именинницы.Неожиданное заявление появилось на странице Иосифа Пригожина в Instagram. Судя по фотографии, он прижался к Екатерине Кожевниковой и сделал селфи.Продюсер облокотился щекой на плечо жены магната. Но подпись, которую Пригожин разместил ниже, несколько удивила. "Припал к груди именинницы", – отметил он.Снимок вызвал бурю негодования. "Ну уж не груди, а всего лишь к плечу", – поправляют Пригожина. "Даже не к груди, а почти к подмышке", – высмеивает продюсера комментатор."К ее груди грех не припасть!" – заявляет один из пользователей.Примечательно, что на снимке не оказалось певицы Валерии, которая замужем за с 2004 года. Остается только гадать, как она могла отреагировать на такое смелое заявление возлюбленного."К груди наверное Валерия ждала. А он на других грудях пасется", – рассуждают подписчики. "А как же Валерия?" – с явным укором вопрошает один из фанатов. "Главное, чтобы потом от Валерии не припало сковородкой по голове", – пытается предугадать развитие событий комментатор.