Артистка не смогла пройти мимо несправедливости. Певица Валерия заступилась за подругу.

Артистка не смогла пройти мимо несправедливости. ПевицаВалерия заступилась за подругу.В личном Instagram вокалистка опубликовала свежий снимок. Вкадре певица Валерия позирует с приятельницей Екатериной Кожевниковой. Подруга артистки– жена известного продюсера Сергея Кожевникова."Красивый дом. Красивая Катя. Любимые друзья. Праздникудался", – подписала фотографию знаменитость.Внешний вид Валерии нареканий у подписчиков невызвал, а вот наряд Кожевниковой многим пришелся не по вкусу. Екатерину раскритиковализа откровенное декольте.Интернет-обыватели отметили, что ей стоило быприкрыть неидеальную, на их взгляд, грудь. Супруге продюсера порекомендовалиоставить пикантные платья женщинам помоложе."Такое платье допускаетсямолодым, подтянутым , у кого груди упругие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кате стоит пересмотреть свой гардероб, особенно выход в свет🔥", "Ну, Катя конечно симпатичная и наверное, ВамВалерия, несомненно хороший друг, но ее одежда....... оставляет желать лучшего,непонятно, что она хотела: открыть грудь или ее прикрыть", – написали поклонникиБестактность пользователей Сети возмутила артистку. Звезданаписала недоброжелателям ответ. "Привыкли к силикону, уже красивая естественнаягрудь не устраивает", – заметила .