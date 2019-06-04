Артистка не смогла пройти мимо несправедливости. Певица
Валерия заступилась за подругу.
Артистка не смогла пройти мимо несправедливости. Певица
Валерия заступилась за подругу.
В личном Instagram вокалистка опубликовала свежий снимок. В
кадре певица Валерия позирует с приятельницей Екатериной Кожевниковой. Подруга артистки
– это жена известного продюсера Сергея Кожевникова.
"Красивый дом. Красивая Катя. Любимые друзья. Праздник
удался", – подписала фотографию знаменитость.
Внешний вид певицы Валерии нареканий у ее подписчиков не
вызвал, а вот наряд Кожевниковой многим пришелся не по вкусу. Екатерину раскритиковали
за откровенное декольте. Интернет-обыватели отметили, что ей стоило бы
прикрыть не идеальную, на их взгляд, грудь. Супруге продюсера порекомендовали
оставить пикантные платья женщинам помоложе.
"Такое платье допускается
молодым, подтянутым , у кого груди упругие ☺ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кате стоит пересмотреть свой гардероб, особенно выход в свет
🔥", "Ну, Катя конечно симпатичная и наверное, Вам
Валерия, несомненно хороший друг, но ее одежда....... оставляет желать лучшего,
непонятно, что она хотела: открыть грудь или ее прикрыть", – писали поклонники
.
Бестактность пользователей Сети возмутила артистку. Звезда
написала недоброжелателям ответ. "Привыкли к силикону, уже красивая естественная
грудь не устраивает", – заметила .