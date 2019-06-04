Там отремонтируют ливневую канализацию

Там отремонтируют ливневую канализациюВо Владимире опять перекроют одну из улиц. На этот раз речь идёт о Рабочем спуске.Как сообщает мэрия областной столицы, Рабочий спуск закроют на 3 дня - с 8-ми утра пятого июня до 8-ми утра седьмого июня. Это необходимо для безопасности дорожного движения во время проведения работ по аварийному ремонту сетей ливневой канализации. Проехать нельзя будет на участке от улицы Вокзальной до улицы Линейной.Объезда данного участка нет, будьте внимательны.