Ким Ё Чен, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, появилась на публике, опровергая слухи о том, что ее вместе с другими высокопоставленными чиновниками наказали за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое.

Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, появилась на публике, опровергая слухи о том, что ее вместе с другими высокопоставленными чиновниками наказали за неудавшийся саммит США-КНДР в Ханое.3 июня Ким Ё Чжон вместе с Ким Чен Ыном и несколькими высокопоставленными чиновниками смотрела выступления гимнастов и артистов на стадионе "Первое мая". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.Южнокорейское агентство Yonhap отметило, что данное появление на публике стало первым с апреля, когда Ким Ё Чжон принимала участие в заседании Верховного народного собрания.Младшую сестру Ким Чен Ына не видели на саммите лидеров РФ и КНДР во Владивостоке, хотя обычно Ким Ё Чжон сопровождает своего брата в поездках за рубеж.3 июня Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что первый заместитель Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль появился на мероприятии вместе с лидером Северной Кореи.Ранее издание Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник, сообщало о том, что Ким Ен Чхоля приговорили к каторжным работам после неудачного саммита США-КНДР в Ханое. Также в статье упоминалось о казни пяти чиновников, в том числе специального представителя КНДР по делам США Ким Хек Чхоля.В конце февраля текущего года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР, напоминает агентство "Интерфакс". Он закончился ранее планируемого времени без подписания итогового соглашения между сторонами, а также без совместной пресс-конференции президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.Санкции против КНДР стали причиной разногласий на саммите. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала от США полного снятия санкций. В свою очередь министерство иностранных дел КНДР по итогам переговоров утверждало, что Пхеньян просил лишь частично отменить ограничительные меры.