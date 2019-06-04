Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о возможности подачи заявки на участие российской делегации в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Решение будет приниматься по итогам консультаций со всеми думскими фракциями, подчеркнул председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о возможности подачи заявки на участие российской делегации в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Решение будет приниматься по итогам консультаций со всеми думскими фракциями, подчеркнул председатель нижней палаты."Проект резолюции комитета по регламенту ПАСЕ онедопустимости ограничения прав национальных делегаций – решение, нанеобходимости принятия которого российская сторона настаивала последние пятьлет", – сказал спикер.Россия нацелена на диалог, но это должен быть разговорравных, отметил Володин. Председатель нижней палаты подчеркнул, что никто неимеет права ущемлять права национальных делегаций.Принимать решение об участии в июньской сессии ПАСЕ наОхотном Ряду будут после консультаций со всеми думскими фракциями, участвующимив формировании делегации. "Проанализируем все риски и выйдем на принятиерешения", – заключил Володин.Накануне регламентный комитет ПАСЕ опубликовал резолюцию,которая допускает возвращение России в организацию. "Комитет предлагаетотступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителейпарламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее – Босниюи Герцеговину и Российскую Федерацию", – сказано на сайте организации.В Госдуме неоднократно призывали ПАСЕ внести изменения врегламент и закрепить норму о равенстве всех национальных делегаций.Решение об участии в работе ассамблеи будет приниматьсяисходя из интересов граждан России, отмечал ранее Вячеслав Володин.Отношения с ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году.После воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины нанашу делегацию наложили санкции. Москва заявила о невозможности работы вдискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях структуры, а затемприостановила выплаты в бюджет Совета Европы.Ранее Госдума отказалась направлять делегацию наянварскую сессию ПАСЕ в этом году. Также было принято решение не уплачиватьвзносы в бюджет парламентской ассамблеи.