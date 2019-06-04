Мужчина на почве ревности поднимал руку на супругу

Мужчина на почве ревности поднимал руку на супругуЖителя города Гусь-Хрустального обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Вечером 8 декабря прошлого года супруги выпивали в своей комнате коммунальной квартиры. В какой-то момент в комнату зашел сосед с бытовым вопросом и ушел. Мужчина, с ревностью относившийся к своей 22-летней жене, набросился на нее с претензиями, начал избивать.После конфликта супруги помирились, еще немного выпили и легли отдыхать. На утро мужчина обнаружил супругу без признаков жизни.Обвиняемый позвонил родственникам, сказал, что «убил Катю», затем под вымышленным именем позвонил полицейским и сообщил о смерти женщины, злоупотреблявшей алкоголем. Сам с места преступления скрылся, но через несколько дней явился с повинной.Выяснилось, что мужчина на почве ревности нередко избивал супругу, но женщина все прощала его и не обращалась за помощью. Уголовное дело направлено в суд.