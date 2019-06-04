Шум вокруг звезды фильма Обитаемый остров Василия Степанова не утихает уже несколько недель. Оказывается, мужчина не справился с обрушившейся на него популярностью.

Шум вокруг звезды фильма "Обитаемый остров" ВасилияСтепанова не утихает уже несколько недель. Оказывается, мужчина не справился собрушившейся на него популярностью.Якобы изнанкакинобизнеса травмировала артиста. По слухам Василий Степанов даже загремел впсихушку.По словам известной светскойльвицы Ксении Мерц, звезда "Обитаемого острова" оказалась не на своемместе. Степанов, по ее мнению, мог бы состоятся в другой профессии, откажисьон работать в кино. По роковой случайности Василий попался на глаза ФедоруБондарчуку – это его и сгубило."Человек работалтренером и барменом. Вот он работал бы барменом и все бы сложилось прекрасно. Встретилбы он девушку. Женился бы, и все бы у него было хорошо. Когда выдергивают человекасовершенно из другой сферы и говорят: "Ты сейчас будешь актером", а это практическитак и получилось, и поскольку он не актер, он этого испытания просто не выдержал. Вот ивсе. Слабая психика и не те предлагаемые обстоятельства для жизни. Это все равно что, не хочу никого обидеть,человека, который хорошо разбирается в сантехнике, за какие-то заслугиотправить работать в Большой театр и заставить его на пуантах кружиться иисполнять па-де-де. Человек сойдет с ума, он не сможет освоить эту профессию доконца. Каждый должен делать то, что ему предназначено по судьбе", – рассудила Мерц в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Более того,вообще не должны были снимать. Мужчина не обладает даже элементарными для настоящихактеров навыками."Человек, не был рожденне актером, а актерами именно рождаются. Многие люди, которые тесносотрудничали во время съемок с Василием, знают, что он вообще не можетговорить. У него этот навык отсутствует. Это просто очень красивый мальчик,такой образ принца из сказки, который достаточно востребован всегда", -рассказала Ксения Мерц о .