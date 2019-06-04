Шум вокруг звезды фильма Обитаемый остров Василия
Степанова не утихает уже несколько недель. Оказывается, мужчина не справился с
обрушившейся на него популярностью.
Шум вокруг звезды фильма "Обитаемый остров" Василия
Степанова не утихает уже несколько недель. Оказывается, мужчина не справился с
обрушившейся на него популярностью.
Якобы изнанка
кинобизнеса травмировала артиста. По слухам Василий Степанов даже загремел в
психушку.
По словам известной светской
львицы Ксении Мерц, звезда "Обитаемого острова" оказалась не на своем
месте. Степанов, по ее мнению, мог бы состоятся в другой профессии, откажись
он работать в кино. По роковой случайности Василий попался на глаза Федору
Бондарчуку – это его и сгубило.
"Человек работал
тренером и барменом. Вот он работал бы барменом и все бы сложилось прекрасно. Встретил
бы он девушку. Женился бы, и все бы у него было хорошо. Когда выдергивают человека
совершенно из другой сферы и говорят: "Ты сейчас будешь актером", а это практически
так и получилось, и поскольку он не актер, он этого испытания просто не выдержал. Вот и
все. Слабая психика и не те предлагаемые обстоятельства для жизни. Это все равно что, не хочу никого обидеть,
человека, который хорошо разбирается в сантехнике, за какие-то заслуги
отправить работать в Большой театр и заставить его на пуантах кружиться и
исполнять па-де-де. Человек сойдет с ума, он не сможет освоить эту профессию до
конца. Каждый должен делать то, что ему предназначено по судьбе", – рассудила Мерц в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Более того,
вообще не должны были снимать. Мужчина не обладает даже элементарными для настоящих
актеров навыками.
"Человек, не был рожден
не актером, а актерами именно рождаются. Многие люди, которые тесно
сотрудничали во время съемок с Василием, знают, что он вообще не может
говорить. У него этот навык отсутствует. Это просто очень красивый мальчик,
такой образ принца из сказки, который достаточно востребован всегда", -
рассказала Ксения Мерц о .