В испанском футболе разгорается скандал, связанный с договорными матчами. Выяснилось, что Вальядолид за деньги проиграл Валенсии в 38 туре Ла Лиги.

В испанском футболе разгорается скандал, связанный с договорными матчами. Выяснилось, что "Вальядолид" за деньги проиграл "Валенсии" в 38 туре Ла Лиги.В связи с организацией договорных матчей были задержаны несколько бывших и действующих игроков, среди которых известный по выступлениям за мадридский "Реал" Рауль Браво. Из показаний задержанных выяснилось, что "Вальядолид" за деньги проиграл "Валенсии" в заключительном туре. Эта победа позволила "Валенсии" занять четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.Нужный результат организовали семь игроков "Вальядолида". Ключевую роль сыграл капитан команды Борха Фернандес, проводивший последний матч в карьере. Он подговорил шестерых партнеров нарочно проиграть. За свои услуги Фернандес получил 50 тысяч евро. Деньги были получены не от "Валенсии", а от некоей букмекерской конторы. Попадание "Валенсии" в Лигу чемпионов принесло бы букмекерам солидный доход, поэтому с целью достижения результата были использованы преступные методы.