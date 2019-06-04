Телеведущая появилась на празднике певицы. Ксения Собчак принесла Ольге Бузовой роскошный букет цветов.

Телеведущая появилась на празднике певицы. Ксения Собчак принеслаОльге Бузовой роскошный букет цветов.Судя по всему,теледива решила зарыть топор войны. Ксения Собчак появилась на презентациинового клипа певицы. Что именно заставило светскую львицу пойти на поклон к ОльгеБузовой одному богу известно.Собчак преподнесла заклятой подруге цветы и произнесла покаяннуюречь. Извинения Собчак записала на камеру мобильного и опубликовала в своих соцсетях продюсер Яна Рудковская."Сегодня я пришла посмотреть натвое творчество и от души тебя поздравить. Хочу признаться, что я за твой успехочень рада. Не серчай на меня, я иногда могу что-то сказать. Но я непреувеличивала", – сообщила скалящаясяприсутствующим.Напомним, звезды повздорили после очередного выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Теледива сообщила, что представитель одногомодного бренда испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой. По словам светскойльвицы, он, как представитель известной во всем мире компании, передал черезжурналистку просьбу Бузовой – не носить кожаную куртку его бренда.И хотьне называла имен, Ольга Бузова сразу вычислила дизайнера-сноба. Певица заподозрилакреативного директора бренда Balenciaga Демну Гвасалию. Ольга Бузова написала всоцсетях, что готова вернуть кутюрье купленные вещи. Более того, она потребовалаотдать ей 360 тысяч рублей, которые она на них потратила.