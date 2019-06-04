Телеведущая появилась на празднике певицы. Ксения Собчак принесла
Ольге Бузовой роскошный букет цветов.
Телеведущая появилась на празднике певицы. Ксения Собчак принесла
Ольге Бузовой роскошный букет цветов.
Судя по всему,
теледива решила зарыть топор войны. Ксения Собчак появилась на презентации
нового клипа певицы. Что именно заставило светскую львицу пойти на поклон к Ольге
Бузовой одному богу известно.
Собчак преподнесла заклятой подруге цветы и произнесла покаянную
речь. Извинения Собчак записала на камеру мобильного и опубликовала в своих соцсетях продюсер Яна Рудковская.
"Сегодня я пришла посмотреть на
твое творчество и от души тебя поздравить. Хочу признаться, что я за твой успех
очень рада. Не серчай на меня, я иногда могу что-то сказать. Но я не
преувеличивала", – сообщила скалящаяся
присутствующим.
Напомним, звезды повздорили после очередного выпуска YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Теледива сообщила, что представитель одного
модного бренда испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой. По словам светской
львицы, он, как представитель известной во всем мире компании, передал через
журналистку просьбу Бузовой – не носить кожаную куртку его бренда.
И хоть
не называла имен, Ольга Бузова сразу вычислила дизайнера-сноба. Певица заподозрила
креативного директора бренда Balenciaga Демну Гвасалию. Ольга Бузова написала в
соцсетях, что готова вернуть кутюрье купленные вещи. Более того, она потребовала
отдать ей 360 тысяч рублей, которые она на них потратила.