Жену Павла Прилучного потянуло на соленое. Признание Агаты Муцениеце привело актера в восторг. Однако супруга разочаровала артиста – ей просто захотелось устриц.

Жену Павла Прилучного потянуло на соленое. Признание АгатыМуцениеце привело актера в восторг. Однако супруга разочаровала артиста – ейпросто захотелось устриц.давно хочет третьего ребенка и уговариваетжену. Но Агата Муцениеце пока не готова – актриса решила немного отдохнуть отпамперсов."Я сейчас наслаждаюсь моментом, когда дети уже большие,разговаривают, никого не надо таскать часами на руках. С ними уже весело, можнокуда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно.И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – объяснила Муцениеце.Павел Прилучный уговаривает жену, но пока безуспешно. Наднях Агате захотелось устриц и супруг просиял – решил, что жене, наконец,захотелось солененького. Однако Агата его разочаровала – заявила, что она точноне беременна, просто хочет морепродуктов.Агата Муцениеце и воспитывают 6-летнегоТимофея и 3-летнюю Мию. Супруги недавно переехали в новый дом, рассчитанный намногодетную семью. Актриса рассказывает, что в поселке у них много друзей,которые и уговорили сменить жилье."Мы с Пашей, правда, не были уверены, что получится,потому что дорого, таких денег у нас не было, пришлось брать ипотеку. И мы незнали, дадут ли нам ее. То есть мы рассуждали так: сложится – хорошо, а нет такнет, но в итоге все сложилось. Мы импульсивные люди, переехали – и супер! Темболее что нам давно хотелось иметь дом побольше. Паша же хочет еще одногоребенка", – рассказала Муцениеце изданию "7Дней".Дети и Агаты Муцениеце первое время оченьскучали по старому дому. Но постепенно Тимофей и Мия привыкли, им в новомжилище нравится. У ребят на новом месте уже появились друзья.