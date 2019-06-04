Жену Павла Прилучного потянуло на соленое. Признание Агаты
Муцениеце привело актера в восторг. Однако супруга разочаровала артиста – ей
просто захотелось устриц.
Жену Павла Прилучного потянуло на соленое. Признание Агаты
Муцениеце привело актера в восторг. Однако супруга разочаровала артиста – ей
просто захотелось устриц.
давно хочет третьего ребенка и уговаривает
жену. Но Агата Муцениеце пока не готова – актриса решила немного отдохнуть от
памперсов.
"Я сейчас наслаждаюсь моментом, когда дети уже большие,
разговаривают, никого не надо таскать часами на руках. С ними уже весело, можно
куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно.
И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – объяснила Муцениеце.
Павел Прилучный уговаривает жену, но пока безуспешно. На
днях Агате захотелось устриц и супруг просиял – решил, что жене, наконец,
захотелось солененького. Однако Агата его разочаровала – заявила, что она точно
не беременна, просто хочет морепродуктов.
Агата Муцениеце и воспитывают 6-летнего
Тимофея и 3-летнюю Мию. Супруги недавно переехали в новый дом, рассчитанный на
многодетную семью. Актриса рассказывает, что в поселке у них много друзей,
которые и уговорили сменить жилье.
"Мы с Пашей, правда, не были уверены, что получится,
потому что дорого, таких денег у нас не было, пришлось брать ипотеку. И мы не
знали, дадут ли нам ее. То есть мы рассуждали так: сложится – хорошо, а нет так
нет, но в итоге все сложилось. Мы импульсивные люди, переехали – и супер! Тем
более что нам давно хотелось иметь дом побольше. Паша же хочет еще одного
ребенка", – рассказала Муцениеце изданию "7Дней".
Дети и Агаты Муцениеце первое время очень
скучали по старому дому. Но постепенно Тимофей и Мия привыкли, им в новом
жилище нравится. У ребят на новом месте уже появились друзья.