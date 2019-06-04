На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали заместитель директора по управлению ресурсами, исполняющий обязанности директора ГБПОУ «Юридического колледжа» ...

30 мая в Юридическом колледже состоялся турнир по мини-футболу, посвященный памяти выпускника колледжа Виктора Разудалова, сотрудника Отдела МВД России по району Марьино г. Москвы, погибшего при исполнении служебных обязанностей.На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали заместитель директора по управлению ресурсами, исполняющий обязанности директора ГБПОУ «Юридического колледжа» Александр Цилин, начальник Центра служебной и боевой подготовки УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, майор полиции Николай Еронин, заместитель начальника 4 УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве - начальник 2 отделения, подполковник внутренней службы Станислав Анищенко.В спортивном зале шла захватывающая борьба за победу. За первое место упорно сражались 6 команд.Места разделились следующим образом: 1-е место заняла команда УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, 2-е место команда УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, 3-е место – команда ЦПП ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве