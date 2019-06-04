В результате возникшего конфликта водитель такси нанес потерпевшему вред здоровью средней тяжести...

Оперативники уголовного розыска Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали водителя такси, подозреваемого в причинении умышленного вреда здоровью средней тяжести.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одну из столичных больниц обратился 41-летний житель Москвы. Он сообщил, что был избит неизвестным.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего – на Подольской улице. Установлено, что во время движения по Походному проезду у водителей автотранспорта произошел конфликт. Мужчины совершили остановку автомобилей и продолжили выяснение отношений на улице. В результате чего водитель такси нанес потерпевшему вред здоровью средней тяжести.Дознанием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56