По словам потерпевшего, в поселении Сосенское к нему подошли двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им денежные средства...

Оперативниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения.В дежурную часть с заявлением обратился 27-летний мужчина. По словам потерпевшего, на территории лесополосы в поселении Сосенское к нему подошли двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им денежные средства и личные вещи. Мужчина сообщил злоумышленникам, что недалеко от места находится его автомобиль «ВАЗ 21130» и передал им ключи от машины, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Петра Алексеева. Ими оказались 31-летний ранее судимый москвич и 27-летний приезжий. В настоящее время похищенный автомобиль изъят и передан владельцу.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79