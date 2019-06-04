Девушка возвращалась домой поздно ночью, когда около подъезда на нее напал неизвестный...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали приезжего по подозрению в ограблении девушки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Перово обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, она возвращалась домой поздно ночью, когда около подъезда на нее напал неизвестный.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что девушка находилась возле дома, расположенного на Мартеновской улице, и собиралась заходить в подъезд, когда к ней подбежал неизвестный. Злоумышленник выхватил ее сумку, в которой находились документы, личные вещи и денежные средства, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в подмосковном городе Балашиха. Им оказался 23-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73