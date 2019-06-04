Артистка запутала поклонников. Обыватели решили, что Юлия Меньшова скрывает свой настоящий возраст.

Артистка запутала поклонников. Обыватели решили, что ЮлияМеньшова скрывает свой настоящий возраст.Звезда поделилась в личном аккаунте-Instagram архивнымиснимками своих знаменитых родителей – Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Артисткапоздравила их с годовщиной свадьбы и посвятила им несколько теплых слов."1 июня 1963 года, 56 лет тому назад, мои родители решили,что отныне будут – вместе. Благодаря чему, спустя несколько лет, и я появиласьна свет! В общем, получается – спасибо дню защиты детей за мое счастливоедетство, юность и зрелость!" – написала Юлия Меньшова под фото.Меж тем поклонники артистки, судя по всему, в текс невчитывались. В комментариях звезду принялись поздравлять с днем рождения. Болеетого, народ очень удивился, отметив, что уже 56 лет.Интернет-обыватели принялись нахваливать звезду, мол, мы не знали, что вы такаястарая, но не переживайте – вы хорошо сохранились.Курьез позабавил . 49-летняя звезда, как показалось, на поклонников не обиделась. "Ребята, внимательнее читайте БУКВЫ! Деньрождения не мой, а семьи моих родителей. Но за поздравления все равно спасибо"– ответила она невнимательным комментаторам.