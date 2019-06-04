Артистка запутала поклонников. Обыватели решили, что Юлия
Меньшова скрывает свой настоящий возраст.
Артистка запутала поклонников. Обыватели решили, что Юлия
Меньшова скрывает свой настоящий возраст.
Звезда поделилась в личном аккаунте-Instagram архивными
снимками своих знаменитых родителей – Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Артистка
поздравила их с годовщиной свадьбы и посвятила им несколько теплых слов.
"1 июня 1963 года, 56 лет тому назад, мои родители решили,
что отныне будут – вместе. Благодаря чему, спустя несколько лет, и я появилась
на свет! В общем, получается – спасибо дню защиты детей за мое счастливое
детство, юность и зрелость!" – написала Юлия Меньшова под фото.
Меж тем поклонники артистки, судя по всему, в текс не
вчитывались. В комментариях звезду принялись поздравлять с днем рождения. Более
того, народ очень удивился, отметив, что уже 56 лет.
Интернет-обыватели принялись нахваливать звезду, мол, мы не знали, что вы такая
старая, но не переживайте – вы хорошо сохранились.
Курьез позабавил . 49-летняя звезда, как показалось, на поклонников не обиделась. "Ребята, внимательнее читайте БУКВЫ! День
рождения не мой, а семьи моих родителей. Но за поздравления все равно спасибо"
– ответила она невнимательным комментаторам.