ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Моисеевой Анастасии Александровны...

ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Моисеевой Анастасии Александровны, 22.01.2004 года рождения, жительницу г. Москвы, которая3 июня 2019 года ушла из дома на Ореховом проезде и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 15-17 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы светлые, прическа каре, голубые глаза.Была одета: в коричневую ветровку, голубые джинсы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО8 (495) 734-61-22