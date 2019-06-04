Специалисты Роскачества протестировали качество пакетированного и листового черного чая. Все позиции, участвующие в исследовании, можно найти на полках супермаркетов.

Специалисты Роскачества протестировали качество пакетированного и листового черного чая. Все позиции, участвующие в исследовании, можно найти на полках супермаркетов.Эксперты изучили 13 марок чая. Они сравнили между собой листовой и пакетированный чай каждого бренда.В результате, в десяти случаях качество листового чая оказалось выше. Однако у марок Greenffield, Lipton и Ahmad победило сырье в пакетированной продукции.Также Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку. Они отмечают, что их следы выявлены исключительно в пакетированном товаре.Проверку провалили 11 марок, в них оказались опасные для здоровья микроорганизмы. А именно: Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай", сообщает .А в листовом чае "Традиция" вместо вышеуказанных бактерий, выявили следы пестицидов. Они часто вызывают аллергию, диатез и некоторые другие заболевания.