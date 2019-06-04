Склад с нефтепродуктами горит в Красноярске. Огонь угрожает постройкам, стоящим рядом.

Склад с нефтепродуктами горит в Красноярске. Огонь угрожает постройкам, стоящим рядом. О происшествии СМИ рассказал источник в службах технического надзора региона.Как уточняется, горит склад горюче-смазочных материалов, расположенный на улице Котельникова. К настоящему времени огонь не удалось локализовать, он угрожает соседним постройкам. Для снятия угрозы распространения огня пожарные готовят пенную атаку, сообщает ТАСС.Общая площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров, передает агентство "Интерфакс".На место происшествия направлена лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Никаких данных о пострадавших пока не поступало.