Фигуранты уголовного дела составили налоговую декларацию с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о сумме НДС, подлежащей возмещению, и предоставили в ИФНС России...

«Следствием УВД по ЮАО направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с материальным ущербом на сумму более 78 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что участники организованной группы составили документы, свидетельствующие якобы о совершении сделки по купле-продаже между двумя обществами. После чего фигуранты уголовного дела составили налоговую декларацию с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о сумме НДС, подлежащей возмещению, и предоставили в ИФНС России. Таким образом, получив на расчетный счет одного из обществ сумму в размере 78 миллионов 485 тысяч рублей, они похитили денежные средства, причинив тем самым ущерб бюджетной системе Российской Федерации.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудниками полиции задержаны 7 участников группы в возрасте от 32 до 49 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, один из фигурантов объявлен в розыск.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53