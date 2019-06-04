В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка «ВАЗа» скончались на месте...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека.Как сообщалось ранее, что водитель автомашины «Фольксваген» следовал по МКАД от Осташковского шоссе в сторону Ярославского шоссе. В районе 93 км МКАД он совершил наезд на автомобиль «ВАЗ», который находился на второй полосе движения из-за неисправности после ДТП. Вследствие удара автомашина «ВАЗ» наехала на впереди стоящий «Митсубиси» и от сильного столкновения загорелась.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка «ВАЗа» скончались на месте. Водители автомашин «Фольксваген» и «Митсубиси» не пострадали.В отношении 33-летнего водителя «Фольксвагена» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», и избрана мера пресечения в виде в виде домашнего ареста.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено направлено в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28