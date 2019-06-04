Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 6 тысяч рублейНижегородца обвиняют в кражах, совершенных в Муроме. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В феврале этого года мужчина похитил деньги из развлекательных автоматов с игрушками. Задержали его в соседнем регионе.Выяснилось, что злоумышленник, выбирая время, когда поток покупателей в торговых точках небольшой, повреждал установки с игрушками и забирал находившиеся в специальном отделе деньги. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.Уголовное дело передано в суд.