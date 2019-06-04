Мальчик не смог справиться с течением

Мальчик не смог справиться с течениемРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту гибели 14-летнего мальчика при купании в реке Ока в Муроме.Днем 3 июня трое подростков находились на реке вдалеке от жилых домов в районе железнодорожного мостового переезда.Дети купались в запрещённом месте, в какой-то момент решили доплыть до середины реки к бакену, установленному для ограждения фарватеров. Добравшись до плавучего знака, мальчики поплыли обратно к берегу.14-летний подросток не смог справиться с течением, его отнесло в сторону моста, ребёнок потерял силы и пропал из вида.В запрещённом месте купания очень глубоко, в тот день был сильный ветер, что влияло на увеличение скорости течения реки, поднимались сильные волны, которые влияли даже на ход катеров.Поиски пропавшего мальчика продолжаются. На месте происшествия работают профессиональные водолазы МЧС.