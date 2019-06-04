04.06.2019

2019-06-04 21:25:23

В работе Facebook произошел массовый сбой

Пользователи ряда стран сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook. Об этом рассказали представители сайта Downdetector, которые изучают работу популярных интернет-ресуров.



Проблемы с Facebook начались с 19:48 по московскому времени. На неполадки пожаловались жители Великобритании, Германии, Бельгии, Италии, США, Мексики и России, уточняет Газета.ру.