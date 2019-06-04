Конгресс США обнародовал детали новых санкций против главного проекта президента России Владимира Путина Северного потока-2. Отмечается, что подлый удар ждет не только тех, кто строит трубопровод, но и тех, кто помогает строительству.

Конгресс США обнародовал детали новых санкций против главного проекта президента России Владимира Путина "Северного потока-2". Отмечается, что подлый удар ждет не только тех, кто строит трубопровод, но и тех, кто помогает строительству.Документ, о котором идет речь, еще предстоит принять. Эксперты отмечают, что если учитывать позицию американского президента Дональда Трампа, то санкции, вероятнее всего, будут введены.Уточняется, что под санкции попадут компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже. Трудности будут и у иностранцев, которые в любом виде содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока-2".В качестве наказаниядолжностным лицам и основным акционерам будут отказывать в выдаче американских виз. Cчета и активы попавших под санкции персон окажутся под угрозой блокировки.Ранее стало известно, что Петр Порошенко получил удар от фрау Меркель. Канцлер Германии отказалась поддерживать его позицию по "Северному потоку".Президент Украины решил заручиться поддержкой Ангелы Меркель перед вторым туром выборов и полетел сегодня в Берлин. Там он намеревался склонить руководство Германии к отказу от строительства второй нитки трубопровода "Северный поток". Украина выступает против этого проекта, который поставит крест на транзите российского газа в Европу через ее территорию.