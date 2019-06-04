В ходе рейдов выявлено более 40 правонарушений, совершенных водителями и лицами, ответственными за содержание переездов.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому совместно с представителями Ивановской дистанции пути РЖД провели рейдовые мероприятия вблизи железнодорожных переездов, расположенных в районе.В ходе мероприятий правоохранители вручили памятки и напомнили водителям о важности соблюдения Правил дорожного движения при пересечении переездов, сохранении внимательности и бдительности. Кроме того, было проверено соответствие переездов требованиям действующих норм, правил, стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.За несколько дней проводимых рейдов Госавтоинспекторы выявили 37 административных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 12.10 КоАП РФ. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы.Также при проверке железнодорожных переездов выявлено 5 нарушений в правилах их содержания. Лицам, ответственным за их содержание, выданы предписания для устранения.Подобные рейдовые мероприятия в будущем будут продолжены.