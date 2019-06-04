Певица Виктория Дайнеко выложила в Instagram новый пост. Это был настоящий крик души.

Певица Виктория Дайнеко выложила в Instagram новый пост. Это был настоящий крик души.Девушка подняла тему перелета с детьми. Путешествия с ребенком, она поняла, что в самолетах самые громче всех ведут себя далеко не дети.Дайнеко утверждает, что ее приводят в бешенство взрослые, напивающиеся до состояния овощей. Они галдят, слушают музыку, на весь салон так, что ни одного малыша не слышно. Мало того, это все происходит на глазах у собственных детей.Она также отмечает, что ни один малютка не смог и на 10 минут закрыть глаза и поспать в длинном полете. Все потому что перекричать этот неадекват было невозможно, сообщает .Артистка возмущена тем, что многие обвиняют детвору в нарушении покоя. Мол они постоянно кричат и не дают уснуть.После последнего перелета исполнительница убеждена, что есть проблемы пострашнее шумных малышей."Дети тихие пупсики по сравнению с алкоголиками и дебоширами", – утверждает Виктория.Подписчики тоже стали делиться своим опытом в комментариях. Многие оказывались в подобных ситуациях. Также люди высказывали свое недовольство в адрес неадекватных взрослых. "Позорище, а не люди! Нет слов", – заявила фанатка.