Информация содержала лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти

Информация содержала лингвистические и психологические признаки возбуждения ненавистиПрокуратура провела проверку соблюдения законодательства об административных правонарушениях в части соблюдения общественного порядка и общественной безопасности.Житель Владимира на странице одной из соцсетей разместил информацию, содержащую признаки возбуждения вражды по отношению к определенной социальной группе. Размещённая информация содержала лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и розни по отношению к людям, выделяемым по идеологическому признаку.Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.