Почти половина уставного капитала перейдет региону по договору дарения

Почти половина уставного капитала перейдет региону по договору даренияАдминистрация Владимирской области и компания «Газпром межрегионгаз» готовы подписать договор дарения, по которому 49% доли уставного капитала ООО «Владимиртеплогаз» перёйдет в собственность региона. Эту договорённость подтвердил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Инициатором процесса передачи «Владимиртеплогаза» в собственность области был Владимир Сипягин.Если учесть, что на данный момент администрация Владимирской области владеет 51% уставного капитала «Владимиртеплогаза», после подписания договора регион станет полным собственником этой компании.