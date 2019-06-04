Наиболее популярна услуга среди предпринимателей Владимира, Коврова, Мурома и Александрова

Наиболее популярна услуга среди предпринимателей Владимира, Коврова, Мурома и АлександроваПочти три тысячи компаний малого и среднего бизнеса во Владимирской области подключили мобильную связь от «Ростелекома». Наиболее популярна услуга среди предпринимателей Владимира, Коврова, Мурома и Александрова. За пять месяцев текущего года абонентская база цифрового провайдера выросла на 20%. Самыми востребованными среди клиентов стали пакетные предложения «Вызов S» и «Бизнес S».«Ростелеком» предлагает владимирскому бизнесу две основные тарифные линейки: «Вызов» и «Бизнес». Каждая из них содержит несколько предложений, различающихся количеством услуг, размерами трафика и стоимостью: в ежемесячную плату входит от 500 до 2000 минут вызовов на любые номера России, от 100 до 300 SMS и от 10 до 25 Гб мобильного интернет-трафика. Дополнительно можно подключить специальные опции: «Разговоры без границ» и «Безлимитный интернет за границей» – льготные предложения на входящие звонки и мобильный интернет за пределами России.Павел Шатохин, директор ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Современная корпоративная связь должна обеспечивать максимально возможный объём услуг, чтобы клиенты не чувствовали ограничений. Это касается и мобильной связи от «Ростелекома» для бизнеса. Любой может в этом убедиться – достаточно посмотреть на количество наших тарифных предложений, которых уже больше десятка. При переходе на мобильную связь «Ростелекома» необязательно менять номер – можно перевести на корпоративное обслуживание существующий номер от любого провайдера. Оставшиеся в конце месяца гигабайты и минуты автоматически переносятся на следующий месяц».Мобильная связь от «Ростелекома» – это качественная голосовая связь и мобильный интернет. Кроме стандартных пакетов минут, SMS и мобильного трафика, абоненты цифрового провайдера могут неограниченно общаться внутри сети. Бесплатны любые вызовы с городских номеров «Ростелекома» на мобильные и обратно. Подробную информацию можно найти на сайте или в центрах продаж и обслуживания компании.