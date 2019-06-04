Разбирательства благотворительного общества Русфонд и семьи почившей певицы Жанны Фриске перешли на новый этап. Общественная организация смогла получить часть огромного долга.

Разбирательства благотворительногообщества "Русфонд" и семьи почившей певицы Жанны Фриске перешли на новый этап.Общественная организация смогла получить часть огромного долга.На счет "Русфонда"перевели почти семь миллионов 980 тысяч рублей. Как сообщилпредставитель общества, деньги получены от продажи части наследства ЖанныФриске.Также стало известно,что с молотка может уйти элитная квартира артистки в центре Москвы. С осени2018 года апартаменты находятся под арестом. "Русфонд" надеется, что иэто имущество Фриске будет реализовано в течение года.Меж тем считает, что благотворительное общество может в итоге остаться сносом. Есть вероятность, что чаяния общественников не оправдаются."Я бы не сталдостоверно утверждать о возможности удовлетворения требований фонда за счетжилья, поскольку данное жилое помещение, пусть и шикарное, может оказатьсяединственным жильем несовершеннолетнего сына певицы, на которое не может бытьобращено взыскание, если оно не было предметом ипотеки. С этим вопросом будетразбираться служба судебных приставов", – объяснил Афанасьев в беседе с "Дни.ру".Если же апартаментыудастся продать, но средств от их реализации не хватит на погашение долга, то родителям выплачивать оставшуюся часть из собственного кармана не придется. Ихпенсии останутся неприкосновенными."Что касается обращения денежных средств изпенсии родителей , то это исключено. Реализации имущества должно бытьдостаточно для погашения образовавшегося долга", – добавил Сергей Афанасьев.