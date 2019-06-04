Бари Алибасов в тяжелом состоянии. За его жизнь борются токсикологи. Продюсер выпил ядовитую жидкость.

Бари Алибасов в тяжелом состоянии. За его жизнь борютсятоксикологи. Продюсер выпил ядовитую жидкость.Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб, сообщаеттелеграм-канал Baza. Продюсер перепутал жидкость в стакане, оставленную кем-тона столе в его квартире на Мерзляковском переулке, с водой.Оказалось, что в стакане было сильнодействующее вещество дляпромывки труб "Крот". Бари Алибасов получил сильнейший ожог пищевода.Врачи заверяют, что опасности для жизни продюсера уже нет.