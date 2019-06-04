До этого он лишь исполнял обязанности председателя комитета по соцполитике

До этого он лишь исполнял обязанности председателя комитета по соцполитикеКомитет по социальной политике администрации Владимирской области возглавил Всевоволод Осокин. 3 июня он уже приступил к своим обязанностям на новой должности. Напомним, с февраля 2019 года он был исполняющим обязанности председателя комитета по соцполитике.Как сообщает пресс-служба Белого дома, со Всеволодом Осокиным заключили трудовой договор на один год.Всеволод Осокин имеет высшее образование — Московская Финансово-промышленная академия, специальность «менеджмент организации». В течение 10-ти лет работал и в коммерческих, и в бюджетных организациях. С 2012 по 2019 год — в правительстве Москвы, в управе Алтуфьевского района Москвы, в управе Южнопортового района Москвы.