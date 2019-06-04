Артистка рассказала о браке с продюсером. Певица Валерия поведала, что жить с Иосифом Пригожиным бывает нелегко.

Артистка рассказала о браке с продюсером. Певица Валерияповедала, что жить сИосифом Пригожинымбывает нелегко.Артистка дала большое интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи". ПевицаВалерия говорила в том числе и о муже – Иосифе Пригожине.По словам исполнительницы, за 15 лет брака она и ееблаговерный уже привыкли к особенностям друг друга. Валерия добавила, что научиласьгасить возникающие конфликты.Артистка не стала скрывать, что порой ругается с мужем. Восновном супруги бранятся по рабочим вопросам. Валерия сообщила, что уПригожина есть необычная защитная реакция: когда возникают какие-то проблемы Иосифвсегда ищет виноватых и обычно находит их – в ее лице. Меж тем вокалистка отметила,что ее супруг очень отходчивый и это, по ее мнению, замечательное качество."Иногда, конечно, многовато мне этого товарища. Громкий,когда он приходит домой, он занимает все пространство нашей большой квартиры. Егослышно отовсюду, его слышно в каждой точке. Я каждый раз говорю: "Почему ты неможешь сидеть в кабинете? Тебе же сделали кабинет. Ты можешь там заниматьсявсем". А ему надо сидеть в центре, в зале, чтобы все было под контролем. Конечно,тяжеловато приходится", – поделилась певица Валерия.Артистка отметила, что параллельно с музыкальнойдеятельностью Иосиф руководит автомобильным каналом, поэтому часто отлучаетсяиз дома. В эти моменты она отдыхает от мужа и даже успевает соскучится."Чего-то не хватает. Я привыкла. Мы на энергетическом уровнесрослись и надолго никто из нас отпочковаться не может", – поделилась звезда.Меж тем, когда певица Валерия играла с ведущим шоу в игру "Ассоциации", глядяна изображение Иосифа Пригожина, сказала, что он "настоящий вынос мозга".