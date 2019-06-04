Артистка рассказала о браке с продюсером. Певица Валерия
поведала, что жить с
Иосифом Пригожиным
бывает нелегко.
Артистка рассказала о браке с продюсером. Певица Валерия
поведала, что жить с
Иосифом Пригожиным
бывает нелегко.
Артистка дала большое интервью Youtube-каналу "Эмпатия Манучи". Певица
Валерия говорила в том числе и о муже – Иосифе Пригожине.
По словам исполнительницы, за 15 лет брака она и ее
благоверный уже привыкли к особенностям друг друга. Валерия добавила, что научилась
гасить возникающие конфликты.
Артистка не стала скрывать, что порой ругается с мужем. В
основном супруги бранятся по рабочим вопросам. Валерия сообщила, что у
Пригожина есть необычная защитная реакция: когда возникают какие-то проблемы Иосиф
всегда ищет виноватых и обычно находит их – в ее лице. Меж тем вокалистка отметила,
что ее супруг очень отходчивый и это, по ее мнению, замечательное качество.
"Иногда, конечно, многовато мне этого товарища. Громкий,
когда он приходит домой, он занимает все пространство нашей большой квартиры. Его
слышно отовсюду, его слышно в каждой точке. Я каждый раз говорю: "Почему ты не
можешь сидеть в кабинете? Тебе же сделали кабинет. Ты можешь там заниматься
всем". А ему надо сидеть в центре, в зале, чтобы все было под контролем. Конечно,
тяжеловато приходится", – поделилась певица Валерия.
Артистка отметила, что параллельно с музыкальной
деятельностью Иосиф руководит автомобильным каналом, поэтому часто отлучается
из дома. В эти моменты она отдыхает от мужа и даже успевает соскучится.
"Чего-то не хватает. Я привыкла. Мы на энергетическом уровне
срослись и надолго никто из нас отпочковаться не может", – поделилась звезда.
Меж тем, когда певица Валерия играла с ведущим шоу в игру "Ассоциации", глядя
на изображение Иосифа Пригожина, сказала, что он "настоящий вынос мозга".