Российские выпускники написали самый массовый экзамен - ЕГЭ по русскому языку. В итоговом тестировании участвовали более 670 тысяч человек. Предмет является одной из двух обязательных дисциплин для всех школьников. Для получения аттестата необходимо набрать не меньше 24 баллов. Результаты будут известны через 2 недели.

Российские выпускники написали самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку. В итоговом тестировании участвовали более 670 тысяч человек. Предмет является одной из двух обязательных дисциплин для всех школьников. Для получения аттестата необходимо набрать не меньше 24 баллов. Результаты будут известны через 2 недели.674 тысячи школьников сегодня писали ЕГЭ по русскому языку. Этот обязательный экзамен — самый массовый. В России и за рубежом — около 5,5 тысячи пунктов сдачи.За выпускниками следят и в аудитории, и через видеокамеры более 2,5 тысячи онлайн-наблюдателей.Заранее узнать, какие задания ждут на экзамене, не удастся. Запечатанные пакеты с КИМами вскрывают ровно в 10 часов по местному времени в классах и распечатывают тут же в аудитории.Для решения работы, которая состоит из двух частей — тест и сочинение, у учеников есть 3,5 часа. Чтобы получить аттестат, выпускнику достаточно набрать 24 балла. А вот для поступления в вуз нижний порог выше — 36 баллов. Выпускники ставят перед собой задачу-максимум."Если ты хочешь получить высокий балл, придется уделять много времени самому, занятиям с репетиторами и так далее. На уровне школьных знаний, я думаю, 100 баллов невозможно получить", — говорит выпускник Анвар Мухаметгалин.Честный экзамен требует строгой секретности. Доступ к данным на диске с контрольно-измерительным материалом возможен только с помощью цифрового пароля, который выдают буквально за несколько минут до начала экзамена. Код настолько совершенен, что задания можно получать через Интернет. Чтобы взломать пароль, хакерам потребуется не один год.Шпаргалки здесь не помогут. Перед входом в аудиторию выпускников досматривают. Брать с собой можно лишь паспорт, черные гелевые ручки и воду. Но есть и те, кто уже попытался воспользоваться подсказками, мобильниками или калькуляторами. В итоге с первых ЕГЭ по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии удалили больше 140 выпускников."Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны", — отмечает руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.А в некоторых регионах, по мнению родителей выпускников, к теме так называемых открытых экзаменов организаторы относятся с излишним фанатизмом.По словам учеников, в одной из Пензенских школ в туалете со всех кабинок сняли двери, чтобы наблюдатели из городского департамента образования могли видеть, не пользуется ли выпускник шпаргалкой. Одна из учениц опубликовала видео в социальных сетях. Скандальной ситуацией тут же заинтересовались областные власти. Однако пресс-секретарь пензенского губернатора Дина Черемушкина подчеркнула, что никакого отношения к экзаменам и проведению аттестации школьников это не имеет. С ее слов, руководство школы решило снять двери для ремонта. Но почему дата и время совпали с проведением экзаменов, неизвестно."Ситуация будет подробно проанализирована. Виновные понесут наказание", — подчеркивает пресс-секретарь губернатора Пензенской области дина Черемушкина.А в Чебоксарах ЕГЭ по математике обернулся трагедией. Выпускница 11 класса умерла во время сдачи экзамена. В республиканском Министерстве образования рассказали, что школьница в течение часа писала экзамен, а затем попросилась выйти из аудитории. Уже в коридоре ей стало плохо. Врачи, которые прибыли на место, спасти выпускницу не смогли. Волнение или врожденная патология? Что стало причиной трагедии, сейчас устанавливают специалисты.Следующий этап ЕГЭ пройдет 5 июня. Школьники сдадут экзамен по иностранному языку. Кстати, в этом году впервые можно сдавать китайский. Почти 300 человек этой возможностью воспользуются.