04.06.2019

2019-06-04 12:35:19

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (19(9668) от 04 июня 2019 года).

ВО БЛАГО ЗДОРОВЬЯ

На Петровке, 38 состоялся учебно-методический сбор руководителей подразделений, где выступил начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Игорь ПРИЩЕПОВ. Читайте на странице 2.



ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКИН ОГОРОД

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по г. Москве подведены итоги первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2019». Продолжение на странице 2.



ГОРИТ В ГРУДИ ОГОНЬ НЕУГАСИМЫЙ

В конце мая школьные дворы наполняются малиновым звоном, с грустью отдающимся в наших душах. То юные «птенцы» покидают дорогие сердцу учебные заведения — под слёзы радости родителей и педагогов и «улетают» во взрослую жизнь. Продолжение на странице 3.



ПРЕГРАДИЛИ ДОРОГУ БЕДЕ

«В редакцию пришло письмо». Название популярной в советские годы рубрики актуально и в наши дни… Итак, в редакцию пришло письмо с благодарностью сотрудникам полиции за помощь в спасении человека. Отличились сотрудники ППСП столичного отдела по району Орехово-Борисово Южное прапорщик полиции Сергей Лёвкин и старший сержант полиции Владимир Суняйкин. Читайте на странице 3.



ЕЖЕДНЕВНАЯ СТРОГОСТЬ В ОСНОВЕ ВСЕГО

Представляем: молодой специалист, потомственный сотрудник правоохранительных органов, капитан полиции Сергей БЕРДНИК — эксперт отделения по обслуживанию ОМВД России по Пресненскому району межрайонного отдела ЭКЦ УВД по ЦАО, работающий здесь с 2011 года, на окружном этапе конкурса на звание «Лучший по профессии» признан победителем за 2018 год. Читайте на странице 4.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Административная ответственность сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальные звания, регламентирована статьёй 2.5 КоАП РФ. Подробности читайте на странице 4.



СЛАГАЕМЫЕ ШТАБНОЙ КУЛЬТУРЫ

По итогам прошлого года штаб Отдела МВД России по Ломоносовскому району победил в конкурсе на звание «Лучшее штабное подразделение». Руководит штабом подполковник внутренней службы Татьяна КОМЛЕВА. Читайте на странице 5.



ОДНИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ СТАЛО МЕНЬШЕ

Детство Сергея БРОВКО не обошлось без потерь и надломов. Это только закалило его характер и заострило взгляд. Он находит источник вдохновения, помогая сотрудникам полиции в их нелёгкой работе. Читайте на странице 5.



СЛУЖЕБНЫЙ МАРАФОН

Завершился командный чемпионат столичного главка полиции по служебному многоборью. 14 сборных команд управлений, состоящих из лучших спортсменов, соревновались в знании теории правил дорожного движения и умении применять эти знания на практике. Читайте на странице 6.



РАДОСТЬ ДЕТСТВА

Детство — самое счастливое и беззаботное время в нашей жизни. Но, к сожалению, безоблачно оно далеко не для каждого. Тысячи малышей на Земле страдают от неизлечимых болезней, голода, домашнего насилия, не имеют нормальных условий существования, а порой вынуждены даже самостоятельно зарабатывать на кусок хлеба… Продолжение на странице 6.



О НАВСЕГДА УШЕДШИХ В НЕБО...

Прекрасный московский район Черёмушки — просторные улицы, густая зелень, тенистая прохлада. Но настроение совсем не весёлое. Мы идем с Юлией Дмитриевной и Анатолием Николаевичем КАРЕВЫМИ и разговор у нас очень непростой. Мы вспоминаем об их сыне — Максиме Моисееве, бортпроводнике авиалайнера Sukhoi Superjet 100-95B, потерпевшего катастрофу 5 мая нынешнего года в московском аэропорту «Шереметьево». Читайте на странице 7.



ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

9 мая 2019 года всенародное торжество — День Победы! Какое удивительное, гордое слово, вызывающее самые сокровенные чувства воспоминаний о дорогих родных, которые ушли на проклятую войну и не вернулись, и безмерную благодарность всем тем, кто победил фашистскую нечисть и вернулся домой. Подробности читайте на странице 7.



НУЖНО НАДЕЯТЬСЯ

В столичной воскресной школе храма Архистратига Михаила состоялось первое собрание поисково-спасательного отряда «Надежда». Отряд был образован в декабре 2018 года ветеранами спецподразделений России, участниками Фонда поддержки ветеранов оперативных служб силовых ведомств «ЦЕНТР-Т» и членами Межрегиональной общественной организацией «СПЕЦНАЗ-АС». Читайте на странице 8.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Руководство и личный состав 8 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве приехали к ветерану Великой Отечественной войны, ветерану ГАИ Николаю Тишкину, чтобы поздравить его с солидным юбилеем. Читайте на странице 8.



ЖЕНСКОЕ ЛИ ДЕЛО

Можете себе представить, что в знаменитом отделе по борьбе с бандитизмом, воспетом в культовом многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя», служила обаятельная и хрупкая женщина? Что наравне с коллегами-мужчинами делила опасную работу опера, проводила сутки в засадах, задерживала вооружённых бандитов и «раскалывала» матёрых уголовников? Знакомьтесь: полковник милиции Наталья МАЛИНКИНА. Продолжение на странице 9.



А КАК «ЗИМУЮТ» ВАШИ КОЛЁСА?

Мало кто из водителей ездит на всесезонной резине. Обычно рачительный хозяин всё-таки меняет «обувь» своему автомобилю. Одни это делают радикально — меняют колёса, другие — лишь шины. Подробности читайте на странице 11.



ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ ПРОКОЛОЛСЯ НА АФЕРЕ

В Зюзинском районном суде столицы завершилось слушание уголовного дела о мошенничестве сотрудника банка с кредитом клиента. Читайте на странице 11.



«ДАЙ СТО МИЛЛИОНОВ!..»

В Тимирязевском районном суде вынесен приговор троим выходцам из Дагестана, которые попытались отобрать 100 миллионов рублей у молодого перспективного бизнесмена. Читайте на странице 11.



«МАРОККАНЕЦ»

В 1994 году подполковник милиции Николай ДОКИН работал в Главном управлении уголовного розыска МВД России и занимался расследованием преступлений, связанных с предметами старины и изобразительного искусства. Руководил группой, которая занималась раскрытием краж из церквей. Тогда же к нему обратился за помощью следователь Кировской областной прокуратуры Борис Кирсанов, у него в производстве находилось необычное уголовное дело. Продолжение на странице 12.



ЛЕОН ВАРНЕРКЕ И ИВАН ОРЛОВ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТАЛАНТОВ

Выдающиеся фальшивомонетчики, как правило, люди талантливые. Оно и понятно: воспроизвести в кустарных условиях денежный знак так, чтобы он был максимально похож на настоящий, и при этом не попасть за решётку (во всяком случае, постараться как можно дольше не попадаться правоохранительным органам) — дело непростое, требующее известных способностей. Подробности читайте на странице 13.



БЕЛЕЕТ МОЙ ПАРУС ТАКОЙ ОДИНОКИЙ...

Первая кругосветная гонка парусных яхт состоялась в 1973 году. В то время советские яхтсмены о ней мало что знали. Даже автор предлагаемого читателям материала о парусном спорте, заведуя в конце 60-х спортивным отделом в газете «Московский водник», представление о морских регатах имел весьма поверхностное. Читайте на странице 14.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ОПЕРЕТТЫ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся концерт артистов театра-студии «Возвращение оперетты». Продолжение на странице 15.



«БЕЗ ЛЮБВИ ДА НА РУСИ В ПОЛЕ ХЛЕБ НЕ СЕЕТСЯ…»

Лауреат и дипломант всероссийских и международных фольклорных фестивалей, обладатель почётного звания Московской патриархии «Глас ангельский России» фолк-шоу группа «Горница» Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве провела отчётный концерт. Читайте на странице 15.



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