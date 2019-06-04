Эксперты московского сервиса ремонта электроники узнали провели исследование. Им удалось узнать, какие смартфоны чаще всего попадали на восстановление .

Эксперты московского сервиса ремонта электроники узнали провели исследование. Им удалось узнать, какие смартфоны чаще всего попадали на восстановлениеСтатистика велась в течение года. В опыте приняли участие исключительно мастерские Москвы.Согласно результатам, третье место занял Samsung – авторство 18% техники, попавшей в ремонт, принадлежит этому производителю. Серебро по количеству попавшей в ремонт техники взяли китайские бренды.Абсолютным лидером поломок оказались смартфоны от Apple. Их доля составила 33%. Проще говоря, это каждый третий аппарат, попавший в сервис.Также стоит отметить, что на долю Sony пришлось 7%. И всего 3% сданных в ремонт смартфонов произвел Asus.По соотношению цены ремонта к цене нового аппарата дороже всех обходится бренд Xiaomi. На его ремонт придется отдать до трети цены нового аналога.Владельцам Samsung восстановление гаджета выйдет в четверть стоимости нового. Ну а пользователи iPhone ограничиваются лишь 13%.Отметим, что из техники Apple в ремонт чаще всего попадают iPhone 6, 5S, 5 и 6S. Среди Samsung самыми ломкими оказались A5, S3 и A3. Из китайских брендов чаще всего попадают в ремонт Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X, сообщает .