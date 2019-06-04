Пока Россия находится в жестком геополитическом противостоянии с Западом, на низовом уровне в нашей стране цветет и пахнет низкопоклонство перед иностранцами. Порой оно принимает самые причудливые формы. Например, на третьей ежегодной конференции Арбитражной ассоциации России в Москве, которая назначена на 6 июня, модератором приглашен директор британского фонда Burford Capital Майкл Редман.

Пока Россия находится в жестком геополитическом противостоянии с Западом, на низовом уровне в нашей стране цветет и пахнет низкопоклонство перед иностранцами. Порой оно принимает самые причудливые формы. Например, на третьей ежегодной конференции Арбитражнойассоциации России в Москве, которая назначена на 6 июня, модератором приглашен директор британского фонда Burford Capital Майкл Редман.На первый взгляд, заметить что-то необычное в выступлении британского гостя на конференции в России как будто нельзя. Однако секрет кроется в личности самого визитера и в целях, которые ставит перед собой возглавляемый им фонд. Они, кажется, выходят далеко за рамки научных дискуссий о юридической практике в стране.Международный финансово-юридический консорциум Burford специализируется наинвестициях в судебные иски. Такой бизнес расцвел в странах, где действует англо-американское прецедентное право. Фонд получает процент от суммы, которую истец получает после выигрыша в процессе. Из-за высокой нормы прибыли инвестиции в иски превратились в целую индустрию. Инвестиционные фонды торгуют на бирже своими акциями и рекламируют высокую доходность своего бизнеса.Тот же Burford, основанный в 2009 году, гордился ростом своихприбылей. Однако за последние полтора месяца акции фонда обвалились почти на 20%. Не исключено, что причиной стала неудача юристовфонда в деле против российского предпринимателя Фархада Ахмедова. В результате репутация организации оказалась под ударом, и чтобы ее поддержать руководитель фонда отправился в Россию.Как оказалось, в нашей стране Майкла Редмана готовы принять с распростертыми объятиями. Судя по всему, он собирается научить своих российских коллег зарабатывать на судебных исках большие деньги. Такой урок хотели бы получить многие, тем более что в России инвестиции в судебные иски широкого распространения пока не получили.Все это привело к тому, что Редман воспринимается как "гуру", открывающий своим последователям путь к несметным богатствам. Это мало отличает возникший образ от представителей зачастивших к нам заморских сомнительных"коучей", которые обещают золотые горы тем, кто последует их заветам.При этом опасностями, которые может таить в себе для России компания Редмана, мало кто интересуются. Однако рассудительные эксперты считают, что деятельный иностранец способен спровоцировать цунами, которое накроет правовую систему всей страны.Поговаривают, что в собственной компании Редманадо его перехода вBurfordработали отставные сотрудники американских ибританских спецслужб. А раз так, то он также может быть связан с рыцарями плаща и кинжала Ее Величества. Усугубляет ситуацию негласный обычай, когда руководство компаний, ведущих дела влиятельных российских предпринимателей, входит в высшие круги британского общества в обмен на что неформально обменивается информацией с секретными службами Туманного Альбиона.Однако даже не это самая большая опасность, которую таит в себе проснувшийся интерес к России со стороны Burford. Существует вероятность, что Майкл Редман приезжает с целью внедрить практикуинвестиций в судебные иски в Россию. Интерес фонда в таком случае очевиден: как первопроходцы они займут львиную долю новогорынка. Не меньше выгод получат политические круги Великобритании, хотя их интересуют вопросы совсем другого рода.Дело в том, что в нашей стране действует континентальная (романо-германская) системаправа. Свое начало она берет еще от римского права и основывается на Кодексе Наполеона 1804 года и Германскомгражданском уложении 1896 года. Германские правоведы разработали так называемую пандектнуюсистему права. Ее приняла и Российская империя. И сейчас правовая система современной России продолжает оставаться близкой к германской.Примечательно, что в Германии Редман планов развивать свой бизнес не строит. Там ему пришлось упереться в глухую стену, выстроенную местными юристами. В России же он, проработавший в Москве несколько лет и даже знающийрусский язык, судя по всему видит хорошие шансы развернуть деятельность своего фонда. Серьезных препятствий для этого как будто не видно.И для правовой системы нашей страны это может стать настоящей катастрофой. В России прецедент не являетсяисточником права. Он может только приниматься во внимание при разрешении споров. А для введения права судебного прецедента необходимо вносить изменения в Конституцию.В статье 120 Основного закона России говорится, что судьи независимы и подчиняются только Конституции ифедеральному закону. Иначе говоря, попытки внедрить в судопроизводство в нашей стране юридическую практику англо-американской системы метят в ее конституционный строй.Разумеется, проблем в российской судебной системе, которые требуют решений, хватает. В частности, она подвергается справедливой критике, когда вскрываются факты коррупции судов. Однако если российские юристы, вдохновленные предложениями Майкла Редмана, начнут развивать бизнес инвестиций в судебные иски, то правовое поле в стране рискует быть вовсе разрушено.В итоге начнется война "всех против всех" как учил в своем"Левиафане" Томас Гоббс. Правовой хаос ослабит российскую экономику, а значит и ударит по политическим позициям. Возможно, именно этого добиваются те, ктоодобряет экспансиюBurfordна российский рынок. Пока не стало слишком поздно этими вопросами должны заняться люди, кто по долгу службы отвечает за национальную безопасность России.