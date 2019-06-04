Установлены все участники массовой драки, в которой погиб спецназовец Никита Белянкин. Один из участников задержан. По словам Алексея Белянкина, отца погибшего, задержанный – один из подозреваемых в убийстве.

Установлены все участники массовой драки, в которой погиб спецназовец Никита Белянкин. Один из участников задержан. По словам Алексея Белянкина, отца погибшего, задержанный – один из подозреваемых в убийстве.Большинство подозреваемых находятся в Армении, передает РИА Новости. "Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно", — уверяет Алексей Белянкин. Он также рассказал, что после беседы с оперативными сотрудниками полиции выяснил, что основной подозреваемый, скорее всего, также находится вне России, передает ТАСС.В квартирах подозреваемых проведены обыски, изъяты необходимые для следствия предметы.В ночь на 2 июня в подмосковном Путилкове произошла массовая драка. Бывший спецназовец Никита Белянкин заступился за незнакомого мужчину, которого били целой толпой. Он получил ножевое ранение в сердце и скончался на месте.