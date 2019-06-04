Звезды и простые люди массово устремились на могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Москвы. Одни хотят узнать, действительно ли ее крест мироточит. Другие несут с собой крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса. Александр Панайотов, который дружил с Юлей, на все все это смотрит с недоумением.

Звезды и простые люди массово устремились на могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище Москвы. Одни хотят узнать, действительно ли ее крест мироточит. Другие несут с собой крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса. Александр Панайотов, который дружил с Юлей, на все все это смотрит с недоумением."Если бы Юля знала о том, что сейчас происходит, она бы просто поржала, – возбудился Александр. – Она была удивительным человеком и всегда все воспринимала с юмором. Я уверен, что и сейчас она все видит и наблюдает за происходящим с улыбкой".После смерти звезды стали появляться разные мистические истории. Люди в социальных сетях активно делятся рассказами о том, как им помогает покойная певица. Мол, стоит к ней мысленно обратиться со своими бедами и проблемами, как они тут же благополучно разрешаются."Все удивительные вещи, о которых рассказывают – это просто стечение обстоятельств, – продолжает артист. – Мне кажется, что не стоит относиться к этому слишком серьезно".Панайотову не нравится вся та истерия, которая развернулась после смерти Началовой. Он призвал прекратить упоминать имя своей звездной подруги и молиться за упокой ее души. "Нужно оставить в покое человека и сделать все для того, чтобы улеглись все страсти. Юля была очень светлым человеком, и она навсегда такой останется в наших сердцах", – цитирует исполнителяНапомним, что многие люди берут с могилы и землю – добавляют ее в чай и суп. Они суеверно считают, что комья грязи с Троекуровского могут исцелять. Но родственники и друзья Юлии против этого массового психоза и просят перестать трепать имя артистки всуе.