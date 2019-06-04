Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что во время своего визита в Брюссель украинский президент обсудит с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию возвращения Крыма.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что во время своего визита в Брюссель украинский президент обсудит с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма."Не думайте, что администрация забыла про Крым", — приводит слова Мендель РИА Новости. Она рассказала, что по этому вопросу идут постоянные консультации и, когда решение будет выработано, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, отметила пресс-секретарь Зеленского, но не желает говорить о слухах или еще не вынесенных решениях. Мендель также подчеркнула неизменность позиции Киева по Крыму.Поезда в Брюссель станет первым зарубежным визитом Зеленского. Она начнется 4 июня.