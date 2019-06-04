По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый похитил деньги из автоматов с игрушками, расположенных на территории города Мурома.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Нижегородской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, в феврале текущего года обвиняемый похитил деньги из развлекательных автоматов с игрушками, расположенных на территории города Мурома.Фигурант был задержан муромскими оперативниками на территории соседнего региона после поступивших в полицию сообщений о краже денег.Полицейскими установлено, что злоумышленник, выбирая время суток, когда поток покупателей в торговых точках небольшой, повреждал установки с игрушками, похищал находившиеся в специальном отделе деньги и скрывался.В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к трем эпизодам противоправной деятельности.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 6 000 рублей.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.