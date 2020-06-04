Морепродукты давно стали важным продуктом, который употребляется во всем мире. А для стран-экспортеров это важная составляющая экономического благополучия. Ниже мы расскажем о крупнейших странах-экспортерах морепродуктов, включая рыбу, моллюсков, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Рейтинг основан на данных по экспорту за 2019 год Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО.

Морепродукты давно стали важным продуктом, который употребляется во всем мире. А для стран-экспортеров это важная составляющая экономического благополучия.Ниже мы расскажем о крупнейших странах-экспортерах морепродуктов, включая рыбу, моллюсков, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Рейтинг основан на данных по экспорту за 2019 год Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО.1. КитайКитай стал лидером по экспорту морепродуктов в 2019 году. Экспорт по итогам года составил 12,47 миллиардов долларов. При этом, по сравнению с 2018 годом объем экспорта снизился – так, в 2018 году экспорт составил 13,25 миллиардов долларов. Среди главных экспортируемых товаров – замороженные креветки и рыба, а также моллюски.2. НорвегияНа втором месте по итогам 2019 года оказалась Норвегия – здесь экспорт морепродуктов достиг отметки в 11,67 миллиардов долларов. Главными импортерами норвежских морепродуктов являются европейские страны, а также США. Отмечается, что экспорт остается стабильным – так, в 2018 году он составил 11,69 миллиардов долларов.3. ИндияТретье место среди экспортеров морепродуктов занимает Индия. В 2019 году ее экспорт составил 6,14 миллиардов долларов. Основные покупатели индийских морепродуктов – США, а также страны Юго-Восточной Азии (25% и 25,7% соответственно). Кроме того, 20% экспорта идет в страны Евросоюза.4. ЧилиЧетвертое место по экспорту морепродуктов в 2019 году занимает Чили. Экспорт составил 5,78 миллиардов долларов. Чилийские морепродукты поставляются в США, Бразилию и Японию. Кроме того, значительная часть чилийского экспорта идет в страны ЕС. По сравнению с 2018 годом экспорт в 2019 году немного снизился – с 5,88 миллиардов до 5,78 миллиардов долларов.5. ВьетнамЗамыкает пятерку лидером Вьетнам, экспорт морепродуктов которого составил 5,60 миллиардов долларов в 2019 году. По состоянию на 2012 год, более 5 миллионов человек заняты в этой отрасли, а вьетнамские морепродукты экспортируются в Японию и другие страны Юго-Восточной Азии.6. КанадаШестое место по экспорту морепродуктов занимает Канада. По данным за 2019 год, экспорт составил 5.17 миллиардов долларов. Канада экспортирует крабов, креветки, лосося и другие виды морепродуктов. По сравнению с 2018 годом, экспорт Канады значительно вырос: так, в 2018 году он составлял всего 4.92 миллиарда долларов.7. СШАНа седьмом месте оказались США с экспортом в 4.87 миллиардов долларов. Отмечается, что за последние пять лет экспорт вырос на 43%, что связано также с ростом цен на американские морепродукты.8. РоссияНа восьмом месте оказалась Россия с экспортом в 4,66 миллиардов долларов. По сравнению с 2018 годом, экспорт морепродуктов немного вырос. Если в 2018 году экспорт составил 4.28 миллиардов, то в 2019 году вырос до 4,66.9. НидерландыДевятое место занимают Нидерланды. Экспорт морепродуктов по результатам 2019 году составил 4,64 миллиардов долларов. Основными покупателями нидерландских морепродуктов являются такие страны, как Германия (18.7%), Бельгия (15,3%), Франция (12,5%), Италия (9.1%) и Испания (6,5%).10. ШвецияЗамыкает десятку лидеров Швеция, которая в 2019 году экспортировала морепродуктов на сумму 4,38 миллиардов долларов. Это один из крупнейших экспортеров морепродуктов в Европейском союзе. Шведская рыболовная промышленность является важной составляющей экономического благополучия страны. Основными покупателями шведских морепродуктов являются страны Европейского союза.