24 июня в Сочи пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы. На этот раз большой праздник отметят уже не виртуально. Ко всем объектам военной истории, памятникам, братским захоронениям, могилам Героев Советского Союза возложат цветы.

24 июня в Сочи пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы. На этот раз большой праздник отметят уже не виртуально. Ко всем объектам военной истории (их более 140), памятникам, братским захоронениям, могилам Героев Советского Союза возложат цветы.Прямо под окнами домов ветеранов торжественным маршем пройдут сочинские юнармейцы, прозвучат песни военных лет в исполнении артистов. В десять вечера запустят салют в честь Великой Победы.Школьники курорта подготовили тематические экскурсии в рамках акции "Город, вдохновляющий на Победу", посвященные Сочи военных лет. Еще один проект — "Голоса Победы" — стартует с 20 июня в соцсетях. Жители города смогут разместить видеоматериалы о своих родственниках – ветеранах войны или тружениках тыла. Публикацию необходимо сопроводить хэштегом #СочиГолосаПобеды. Акция продлится до 24 июня, сообщают "Вести Сочи".