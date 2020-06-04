Все больше стран вводят послабления режима самоизоляции, чтобы перезапустить экономику, оказавшуюся в сложном положении. Те страны, которые до эпидемии были в числе популярных туристических направлений, вновь открывают границы и приглашают туристов со всего мира. Эксперты CNBC составили список стран Европы, где можно будет отдохнуть уже этим летом.

Все больше стран вводят послабления режима самоизоляции, чтобы перезапустить экономику, оказавшуюся в сложном положении. Те страны, которые до эпидемии были в числе популярных туристических направлений, вновь открывают границы и приглашают туристов со всего мира. Эксперты CNBC составили список стран Европы, где можно будет отдохнуть уже этим летом.Еврокомиссия опубликовала рекомендации для открытия туристической отрасли, которая заработает уже этим летом.При этом Еврокомиссия рекомендовала ограничить собственные краткосрочные поездки до 15 июня, если для такой поездки нет острой необходимости.Однако эксперты отмечают, что после того, как люди несколько месяцев просидели в изоляции, они захотят поехать в путешествие.Несомненно, некоторые люди по-прежнему опасаются бронировать путешествие из-за страха заразиться коронавирусом, однако есть и те, кто спешит воспользоваться представившейся возможностью.Ниже мы расскажем о тех европейских странах, в которых можно отдохнуть этим летом.ПортугалияАугусто Сантос Сильва, премьер-министр Португалии, заявил изданию Observador Friday, что в Португалии ждут туристов. Он также отметил, что все туристы, прибывающие в Португалию, не будут помещены под карантин, однако при прилете будут проводиться проверки состояния здоровья.На данный момент в Португалии 30 788 человек оказались заражены коронавирусом. 1 330 умерли из-за COVID-19 согласно данным, представленным экспертами Института Джона Хопкинса.ГрецияВ телевизионном обращении премьер-министр Греции заявил, что туристический сезон в стране начнется с 15 июня, а международные рейсы в страну и из страны будут постепенно возобновляться начиная с 1 июля.Греция стала одной из первых стран в регионе, которая ввела жесткие меры самоизоляции, что и помогло стране избежать серьезных показателей заражения. В настоящий момент страна ослабляет ограничения – открыты более 500 пляжей.ИспанияПремьер-министр Испании Педро Санчес объявил о том, что туристов начнут впускать в страну не раньше июля.Санчес также поддержал туристические компании, начавшие подготовку к туристическому сезону. Он также призвал всех испанцев планировать отдых внутри страны, который может стартовать уже в конце июня.Помимо этого в испанском правительстве заявили о том, что начиная с 1 июля иностранным приезжим в страну не нужно будет соблюдать 14-дневный карантин сразу после прибытия в страну.ИталияНа прошлой неделе министр транспорта Италии заявила о том, что страна будет постепенно открывать аэропорты, а межрегиональные и международные рейсы возобновятся с 3 июня.Ранее премьер-министр Италии также заявил о том, что Италия будет открывать границы для граждан стран Евросоюза начиная с 3 июня. Однако дальнейшие действия будут зависеть от того, как поведет себя вирус и какой будет эпидемиологическая обстановка в стране.ШвецияВызвав множество споров и противоречий, Швеция, по сути, так и не ввела полномасштабный карантин, а ее границы оставались открытыми. Правительство страны ввело временный запрет на въезд в страну граждан иностранных государств, за исключением граждан ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии.В настоящий момент в стране 33 843 подтвержденных случая заражение и 4 029 смертей из-за COVID-19, отмечается в статье CNBC.НидерландыНидерланды также оставили границы открытыми для граждан из государств шенгенской зоны – 26 стран, граждане которых имеют право на свободное перемещение без визы.Гражданам Великобритании также разрешено въезжать в страну, однако необходимо сообщить о своем состоянии здоровья.В настоящий момент в Нидерландах 45 445 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 5 830 смертей.ИсландияГраницы Исландии также оставались открыты для граждан стран шенгенской зоны, однако при въезде в страну они должны были соблюдать 14-дневный карантин. Правительство Исландии планирует ослабить ограничения начиная с 15 июня.В Исландии 1 804 человека заразились коронавирусом, 10 человек умерли от COVID-19.